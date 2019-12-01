Sectur impulsa el intercambio cultural y cinematográfico con Galicia

Morelia, Michoacán, 10 de abril de 2026.- Durante el conversatorio “El Quijote en el cine. Narratividad y visualidad en la primera novela moderna”, el catedrático de la Universidad de La Coruña y especialista en literatura y cine, José María Paz Gago, afirmó que México ocupa un lugar central en la historia del cine mundial, incluso por encima de Estados Unidos.

“Aquí filmaron Orson Welles, Luis Buñuel, Serguéi Mijáilovich Eisenstein, destacadas figuras del séptimo arte, tres pilares que transformaron el lenguaje cinematográfico desde distintas corrientes. Los años 60 fueron un momento extraordinario; eso hace que hoy México tenga tres ases cinematográficos: Iñárritu, del Toro y Cuarón”, declaró el especialista ante un auditorio lleno de jóvenes estudiantes y personas afines al cine durante el encuentro gestionado por la académica Rosa Emilia Santibáñez e impulsado por la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Por más de una hora, se mostró parte de las más de 300 adaptaciones que ha tenido la historia de Don Quijote. Los asistentes escucharon del ponente los argumentos sobre la permanencia de esta historia. “Don Quijote sigue vigente porque es un mito actual. Es un personaje idealista que se enfrenta al mundo para luchar contra las injusticias”, afirmó el investigador.

Por su parte, el titular de la Sectur, Roberto Monroy García, agradeció a los asistentes y a la Comisión de Filmaciones del estado (Cofilmich) por posibilitar el encuentro, así como al ponente por compartir su conocimiento.

A su vez, el invitado concluyó: “Morelia tiene grandes posibilidades para filmaciones por sus hermosas locaciones. Regresando a Galicia, me reuniré con el director general de Turismo para hablarle sobre las cualidades y establecer una conexión para poder hacer cosas en conjunto”.