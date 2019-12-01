Ataque armado deja un herido y dos detenidos en San José Buenavista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 19:42:11

Querétaro, Qro., 10 de abril de 2026.- Este viernes, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a las localidades San José Buenavista y La Solana San Juan, ambas pertenecientes a la delegación de Santa Rosa Jáuregui, en donde se registró una agresión a balazos, que terminó con dos detenciones y una persona herida con arma de fuego.

La agresión ocurrió en San José Buenavista, lo que derivó la movilización de las autoridades, al llegar, policías y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), auxiliaron a una persona con una lesión en su pierna con arma de fuego, quien tras ser valorada y estabilizada, la trasladaron a un hospital, para continuar con la atención.

En la zona, se confirmó que el lesionado, cuenta con antecedentes por robo, por lo que tras su traslado, se continuarán con las investigaciones correspondientes.

Luego de la agresión, policías estatales y municipales, realizaron un operativo de búsqueda, de los presuntos responsables, quienes minutos después, fueron localizados en La Solana San Juan.

Ambas personas, fueron aseguradas por las autoridades, para posteriormente ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado, en donde se determinaría su situación jurídica.