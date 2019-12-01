Joven resulta herido durante enfrentamiento entre delincuentes en Jungapeo, Michoacán; era ajeno al hecho

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 20:19:38

Jungapeo, Michoacán, a 10 de abril de 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un joven que quedó en medio del fuego cruzado al enfrentarse grupos antagónicos de la delincuencia en esta municipalidad.

Al respecto se informó que fue este viernes que en esta localidad se registró un enfrentamiento a balazos entre delincuentes contrarios entre sí.

Como resultado del hecho resultó herido Brian S., de 29 años quién fue trasladado a un hospital por los policías municipales.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.