Por caso Arantepacua, confirma la FGE Michoacán, detención de Jorge “N”, exdirector de Tránsito en el sexenio de Silvano Aureoles y otras cuatro personas 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 20:40:16

Morelia, Michoacán, a 10 de abril de 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmaron la detención de Jorge “N”, exdirector de Tránsito y Vialidad del Estado, en el sexenio de Silvano Aureoles, y cuatro personas más, ello por estar presuntamente implicados en el caso Arantepacua.

Como se recordará el 5 de abril de 2017 en la comunidad indígena de Arantepacua, Habitantes realizaron protestas, incluyendo bloqueos carreteros, para exigir el reconocimiento de sus derechos.

Ese día, fuerzas de seguridad estatales realizaron un operativo para retirar los bloqueos. La intervención derivó en un enfrentamiento violento entre policías y comuneros. Murieron 4 civiles; Hubo decenas de personas heridas, tanto pobladores como policías; Se reportaron detenciones y presuntos abusos de autoridad.

Por estos hechos son buscados el exgobernador Silvano Aureoles Conejo; Juan Bernardo Corona Martínez, exdirector de la policía y otros tantos funcionarios.

Por este caso este día se informó de la detención de dos exfuncionarios entre ellos Jorge “N”, exdirector de Tránsito y Movilidad del estado, y otras cuatro personas, por su presunta participación en el hecho.