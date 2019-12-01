Regresa a la Tierra la misión Artemis II; confirman que astronautas se encuentran bien

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 19:23:17

San Diego, California, a 10 de abril de 2026.- La misión Artemis II concluyó con éxito, tras el regreso seguro de sus cuatro astronautas a la Tierra, luego de un viaje de 10 días alrededor de la Luna. Se trata de la primera misión tripulada en más de medio siglo en alcanzar la órbita lunar, marcando un hito desde los tiempos del programa Programa Apolo.

Durante el trayecto de retorno, el comandante Reid Wiseman confirmó a control en Tierra que la tripulación se encontraba en buen estado, aunque experimentando la sensación de pesadez tras el viaje. “Estamos bien”, expresó brevemente.

El proceso de regreso inició a las 19:30 (horas del este de Estados Unidos), cuando la nave se desacopló del módulo de servicio para comenzar su descenso. Minutos después, a las 19:54, la cápsula entró en el periodo conocido como “blackout”, una fase de seis minutos en la que se pierde comunicación debido a la fricción con la atmósfera.

A las 20:04 horas, la nave superó su reingreso atmosférico y desplegó sus paracaídas, mientras los equipos de rescate se movilizaban hacia el punto previsto de aterrizaje en el océano Pacífico, frente a la costa sur de California. Cinco minutos más tarde, a las 20:07, la cápsula amerizó conforme a lo planeado, sin incidentes.

Tras unos momentos de espera, a las 20:30 horas, la NASA confirmó que los cuatro astronautas estaban con vida, lo que activó el protocolo médico y de recuperación en la zona.

Las labores de rescate contemplan asegurar la cápsula Orión, asistir a la tripulación para salir uno a uno y trasladarlos en helicópteros. Este procedimiento podría extenderse aproximadamente una hora adicional.

La misión no solo representa un avance tecnológico, sino también un logro en materia de inclusión: Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen hicieron historia al convertirse, respectivamente, en el primer astronauta negro, la primera mujer y el primer ciudadano no estadounidense en participar en una misión lunar.

En su punto más lejano, la tripulación alcanzó una distancia de 252,756 millas de la Tierra, superando el récord previo establecido en 1970 por la misión Apolo 13, consolidando así otro logro histórico en la exploración espacial.