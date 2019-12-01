Hallan fosa clandestina junto a panteón en Chucándiro, Michoacán; rescatan cuerpo en descomposición

Chucándiro, Mich., a 10 de abril de 2026.— Un macabro hallazgo sacudió la tarde de este viernes a los habitantes de la comunidad de Las Cruces de Barrera, donde fue localizado el cadáver de un hombre enterrado clandestinamente a unos metros del panteón municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, pobladores de la zona alertaron a la Policía Municipal luego de percibir un fuerte olor fétido que provenía de un predio cercano al cementerio. Al acercarse al lugar, notaron que la tierra estaba recientemente removida, lo que despertó sospechas de que algo había sido enterrado en el sitio.

Elementos policiacos acudieron al terreno, ubicado a espaldas del camposanto y en una zona cerril, donde confirmaron que había signos claros de excavación reciente. Tras iniciar una revisión del área y remover la tierra, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre enterrado en una fosa clandestina.

Ante el hallazgo, se notificó a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, por lo que personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen se trasladó al lugar para realizar el procesamiento del área y recabar indicios.

Durante las diligencias, los peritos advirtieron que el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición y presentaba aparentes impactos de arma de fuego, lo que apunta a que la víctima pudo haber sido ejecutada antes de ser enterrada en el sitio.

El cuerpo fue exhumado y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de leypara determinar con precisión las causas de la muerte, así como el tiempo aproximado que llevaba sepultado.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida, por lo que las autoridades esperan que en las próximas horas o días pueda ser identificada por familiares.