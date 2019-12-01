Sentencian a 140 años de prisión a responsable del secuestro y homicidio del ex alcalde de Nahuatzen

Sentencian a 140 años de prisión a responsable del secuestro y homicidio del ex alcalde de Nahuatzen
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 19:17:59
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Morelia, Michoacán, 10 de abril de 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 140 años de prisión en contra de Cristian A., al acreditarse su plena responsabilidad en el delito de secuestro agravado, cometido en contra del presidente municipal de Nahuatzen, David Eduardo Otlica Avilés. 

Sobre el particular se informó que en relación a este hecho, el agente del Ministerio Público demostró que el 23 de abril de 2019, la mujer, en complicidad de otras dos personas, privó de la libertad al ex alcalde. Horas más tarde, David Eduardo Otlica Avilés fue localizado sin vida en las inmediaciones de la carretera La Mesa-Cortijo Nuevo, en el municipio de Coeneo.

Durante la audiencia de individualización de sanciones, se desahogaron los últimas pruebas, incluido un dictamen en materia de psicología, y se formularon los alegatos de clausura por las partes. Tras el receso correspondiente, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio y le impuso la pena máxima, una multa y el pago de la reparación del daño.

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