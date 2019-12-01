Sectur fortalece la competitividad turística de Uruapan durante este verano

Sectur fortalece la competitividad turística de Uruapan durante este verano
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 12:59:51
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Uruapan, Michoacán, 18 de julio de 2026.- Con el propósito de fortalecer la calidad de los servicios que se ofrecen a turistas y visitantes en estas vacaciones de verano, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), realizó el curso “Sensibilización a gerentes y directivos de servicios turísticos” en la ciudad de Uruapan.

La jornada reunió a 30 gerentes, directivos, propietarios y responsables de empresas y establecimientos turísticos de la región, quienes reforzaron sus conocimientos sobre la importancia del liderazgo como elemento clave para ofrecer experiencias de calidad, fortalecer la competitividad del sector y contribuir al desarrollo sostenible de los destinos turísticos de Michoacán.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con el papel estratégico de quienes encabezan las empresas turísticas, destacando cómo sus decisiones y acciones inciden directamente en la experiencia de las y los visitantes, así como en el desempeño de sus equipos de trabajo.

Las y los participantes reflexionaron sobre la relevancia de fortalecer el liderazgo, fomentar una comunicación efectiva, impulsar el trabajo colaborativo y consolidar una cultura organizacional basada en la hospitalidad, el respeto y la mejora continua, elementos que distinguen la atención turística en el estado.

Asimismo, mediante el intercambio de experiencias y el análisis de casos prácticos, identificaron estrategias para elevar la calidad de los servicios, fortalecer el compromiso de sus colaboradores y generar experiencias positivas que incentiven el regreso de los turistas.

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