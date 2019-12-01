Fallece niña en campamento de verano de escuela militarizada, en Tamaulipas; madre de menor acusa irregularidades

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 14:50:16

Ciudad Madero, Tamaulipas, a 18 de julio 2026.- Una joven identificada como Dafne, de 13 años de edad, perdió la vida durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Según Alejandra Quintos, madre de la menor, la noche del 16 de julio fue notificada de que su hija se encontraba delicada de salud tras sufrir una caída.

Cabe señalar que luego del incidente la niña presentaba raspaduras en la nariz, una lesión en el labio y moretones en el rostro.

En ese sentido, la madre de Dafne comentó que la Academia le envió un video en el que la menor aparecía acostada, mientras le explicaba que se había caído, aunque aseguraba que se encontraba bien.

Sin embargo, el pasado 17 de julio, la señora Quintos recibió la noticia de que su hija había fallecido.

Por lo anterior, la madre de la joven fallecida exigió que se esclarezcan los hechos, ya que aseguró que se han presentado muchas irregularidades en el proceso.

Alejandra Quintos señaló que la Fiscalía de Tamaulipas le entregó los resultados de la necropsia, los cuales indican que la menor murió por asfixia y que tenía agua en los pulmones.

“El resultado es fatal, su cuerpecito ya no resistió… por eso murió. Y tenía mucha agüita en sus pulmones”, dijo.

Además, la madre de Dafne mencionó que exalumnos de cursos anteriores en la academia le han relatado presuntos maltratos físicos y psicológicos por parte de los encargados.

Fotografía de Google Maps.