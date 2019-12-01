Jueves violento vivió Michoacán; 11 homicidios, tres mutilados

Morelia, Mich., a 17 de julio de 2026.— En pocas horas, menos de 24, Michoacán vivió otra jornada de sangre, de narco violencia producto de la guerra intestina que libran los cárteles por el control y expansión de sus territorios: 11 asesinatos ayer jueves, unos múltiples, en algunos casos, con víctimas descuartizadas.

Apenas han transcurrido 17 días de julio y los homicidios ya superan los 60 en una veintena de municipios michoacanos, pero ayer jueves la racha de sangre fue mayúscula.

Morelia, Tangancícuaro, Parácuaro, Cotija, Apatzingán, fueron las ciudades o municipios donde ocurrieron estos hechos de sangre, pero en Apatzingán, se registraron cuatro ejecuciones, donde tres de las víctimas fueron desmebradas.

Apatzingán

De este tema se sabe que la madrugada del jueves, sobre la calle Praxedes Guerrero, frente al número 206 de la colonia Aviación de esa ciudad de Tierra Caliente, tiraron los cuerpos de dos hombres completamente mutilados, que estaban en bolsas negras de plástico. Únicamente se sabe que se trata de personas de entre 25 y 30 años de edad.

Más tarde, a plena luz del día, alrededor de las 09:00 horas, las autoridades recibieron el reporte del hallazgo de otro cuerpo mutilado, ahora en la calle Ponciano Arriaga de la colonia Morelos, mientras; casi en forma simultánea, abandonaban otro cadáver, atado de pies y manos y con visibles huellas de tortura, en la comunidad de La Presa del Rosario.

Morelia

También ayer por la tarde, se registró un ataque a tiros en la colonia Santa María de Guido, al sur de Morelia, el cual dejó como saldo una persona fallecida y otra más lesionada; del occiso solo se supo que tenía aproximadamente 30 a 35 años de edad.

Más tarde, las autoridades reportaron el hallazgo en las inmediaciones del Puerto de Buena Vista, de los cuerpos de una mujer y un hombre que estaban en avanzado estado de descomposición, con los torsos cubiertos con cinta e inhumados clandestinamente

Otros casos

También ayer jueves un hombre que conducía una camioneta fue ultimado con múltiples disparos de arma larga en el municipio de Tangancícuaro; la víctima fue identificada como Leonel R. P., de 29 años de edad, a quien le dispararon hasta en 68 cartuchos percutidos calibre de fusiles de asalto AR-15 y AK-47.

Mientras, en Parácuaro, en dos hechos distintos, dos hombres fueron ejecutados; uno de ellos fue localizado en una huerta de limón de la comunidad de El Junco. La otra víctima fue identificada como José Ramón L.L., de 25 años de edad y su cuerpo fue localizado en en el camino de terracería hacia la comunidad de Puerta Chica.

En el municipio de Cotija, un hombre fue asesinado a balazos sobre la calle Rubén Romero, en la colonia Jardines de la Rinconada; junto al cadáver fueron localizados cargadores para fusil de asalto y equipo táctico. La víctima tenía aproximadamente 30 años de edad.