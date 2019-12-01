Mueren dos soldados estadounidenses por ataque iraní a base en Jordania; hay otro militar desaparecido

Mueren dos soldados estadounidenses por ataque iraní a base en Jordania; hay otro militar desaparecido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 13:48:10
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Washington D. C., Estados Unidos, a 18 de julio 2026.- Dos elementos del Ejército Estadounidense perdieron la vida en un ataque aéreo iraní contra la base aérea de Muwaffaq Salti, en el centro-norte de Jordania.

Además, un tercer elemento castrense está desaparecido, informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con el Comando Central estadounidense, rama de las Fuerzas Armadas encargada de las operaciones militares en Medio Oriente, derivado del bombardeo cuatro soldados fueron evacuados a diversos hospitales jordanos.

Posteriormente, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó el ataque y aseguró que sus drones y misiles alcanzaron hangares con aviones de combate norteamericanos, así como depósitos de combustible.

Cabe señalar que Estados Unidos suma 16 bajas en su campaña bélica en Medio Oriente, tras las muertes que se registraron en Muwaffaq Salti. Igualmente suman más de 400 heridos desde el 28 de febrero pasado.

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