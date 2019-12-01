Familia de menor fallecida en academia militarizada exige justicia; Fiscalía investiga el caso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 16:00:56

Ciudad Madero, Tamaulipas, 18 de julio de 2026.- Autoridades de Tamaulipas investigan la muerte de Dafne, una adolescente de 13 años que falleció mientras participaba en un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero.

De acuerdo con el testimonio de su madre, Alejandra Quintoz, el martes recibió una llamada de la institución para informarle que su hija había sufrido una caída; sin embargo, dos días después fue notificada del fallecimiento de la menor.

La madre acudió este viernes a la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (Fennam), en Tampico, donde presentó una denuncia para exigir el esclarecimiento de los hechos.

Quintoz aseguró que, tras revisar un video que recibió luego del accidente, observó que la menor presentaba golpes en el rostro, por lo que cuestionó la atención que recibió dentro del plantel.

Asimismo, indicó que el resultado de la necropsia reveló la presencia de líquido en los pulmones de la adolescente, información que, dijo, le fue comunicada por personal forense.

También se sumó a la exigencia de justicia la abuela de la menor, Juana Laura Martínez, quien afirmó haber observado lesiones y rasguños en el cuerpo de su nieta al momento de identificarla, por lo que pidió que se investigue si existió algún tipo de maltrato.

Por su parte, el director de la Academia Militarizada Doenitz, Jorge Luis Ponce, aseguró desconocer la causa del fallecimiento y señaló que la adolescente se desvaneció mientras se encontraba en el área de baños.

El directivo informó que la institución colaborará con las investigaciones de la Fiscalía de Tamaulipas y sostuvo que, tras la caída reportada días antes, la menor fue valorada por personal médico, sin que se detectaran complicaciones.

Además, rechazó las acusaciones de presuntos malos tratos dentro del plantel y afirmó que las medidas disciplinarias aplicadas consisten únicamente en ampliar el tiempo de estudio de los alumnos.

Finalmente, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas aseguró las instalaciones de la academia como parte de las diligencias para esclarecer el caso, mientras que el Ayuntamiento de Ciudad Madero informó que brindará las facilidades necesarias para las investigaciones y que el DIF municipal mantiene acompañamiento a la familia de la víctima.