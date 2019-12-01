Por inseguridad, madres buscadoras no pueden ingresar a Apatzingán y Zinapécuaro para ubicar fosas clandestinas

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 16:31:48

Morelia, Michoacán, a 18 de julio de 2026.- Los municipios de Apatzingán y Zinapécuaro, Michoacán, son de las zonas del estado donde, por temas de inseguridad, se complica que las madres buscadoras ingresen para recorrer campos y localizar fosas clandestinas.

Al respecto, Margarita López Pérez, activista buscadora, señaló que en Apatzingán y demarcaciones limítrofes es por la presencia de narcominas y dronazos. Apuntó que hace poco más de dos años lograron efectuar el último recorrido.

"De ahí no pueden entrar a la zona de Apatzingán, Tepalcatepec, todo ese rumbo de allá por la situación que prevalece. Nunca nos han permitido entrar a esa zona. Yo entré hace aproximadamente dos años y medio, que entré y estuve trabajando toda esa zona de Apatzingán, Nueva Italia, Lombardía y tuvimos muchos hallazgos, muchas recuperaciones", detalló.

Zinapécuaro es otra de las localidades donde el incremento de violencia impide continuar con la búsqueda de fosas, en áreas como balnearios, explicó la exdiputada local.

"Ya no pudimos entrar porque ustedes saben que hay una disputa de los grupos delincuenciales y que diarios se agarran ahí a balazos. Entonces para nosotros ir cuando está ahorita en alto riesgo esa zona, sería ir al matadero.", comentó en entrevista.

La última fecha en la que estuvieron presentes en Zinapécuaro fue en diciembre de 2024. Datos proporcionados por la activista indicaron que también tuvieron dificultades para su labor, debido a que la población estaba amenazada y no les rentaban maquinaria.