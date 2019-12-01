Dan 3 años de cárcel a adolescente asesino de dos profesoras en Lázaro Cárdenas, Michoacán; deberá pagar 3 millones como reparación 

Morelia, Mich., a 17 de julio de 2026.— Un juez especializado en justicia para adolescentes dictó sentencia contra el menor de 15 años responsable del feminicidio de dos profesoras ocurrido el pasado 24 de marzo en un plantel educativo del municipio de Lázaro Cárdenas, imponiéndole la pena máxima de internamiento prevista por la legislación aplicable para este tipo de casos.

La resolución fue obtenida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes, luego de que el caso se resolviera mediante un procedimiento abreviado.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los elementos de prueba con los que se acreditó la responsabilidad penal del adolescente identificado con las iniciales O.H.A., por el delito de feminicidio cometido en agravio de María del Rosario S. y Tatiana B., quienes perdieron la vida durante los hechos registrados en el centro educativo.

Con base en las pruebas presentadas y la aceptación del procedimiento abreviado, el órgano jurisdiccional especializado determinó imponer al adolescente una medida de internamiento por tres años, que constituye la sanción máxima prevista por la legislación en materia de justicia para adolescentes.

Además de la medida privativa de la libertad, el juez ordenó el pago de más de tres millones de pesos por concepto de reparación del daño a favor de las víctimas indirectas.

La Fiscalía General del Estado destacó que con esta resolución se busca garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, al tiempo que reiteró su compromiso de conducir las investigaciones y los procesos judiciales con apego al debido proceso y al principio del interés superior de la niñez, conforme al marco legal vigente.