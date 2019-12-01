El nuevo modus operandi del crimen: Fosas clandestinas dentro de casas en Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 15:18:15

Morelia, Michoacán, a 18 de julio de 2026.- Tacámbaro, Villamar, La Piedad, Uruapan y Tarímbaro son los municipios de Michoacán donde se han identificado fosas clandestinas, reveló Margarita López Pérez, activista y madre buscadora, quien denunció que el crimen organizado ha cambiado su forma de operar para ocultar los cuerpos, ahora los entierran dentro de bodegas, huertas de aguacate e incluso al interior de casas-habitación.

En entrevista, la exdiputada local detalló que los lugares de inhumación clandestina varían según la zona, pero identificó un patrón que se ha intensificado en los últimos meses.

"Ya se está dando el modus operandi de Jalisco de que se están enterrando dentro de las casas y desafortunadamente para eso necesitamos órdenes de cateo, que nadie quiere sacar", denunció.

La activista explicó que esta estrategia enterrar los cuerpos en domicilios particulares no es casualidad, responde a una planeación de los grupos criminales para evadir la acción de la justicia, pues al tratarse de propiedades privadas se requieren órdenes de cateo que, dijo, las autoridades se niegan a gestionar.

López Pérez relató que en la mayoría de las ocasiones, son las propias investigaciones de las familias de víctimas de desaparición forzada quienes logran dar con las ubicaciones de las fosas clandestinas, a pesar de los riesgos que implica su labor.

Reportó que durante su labor de rastreo, las madres buscadoras siguen siendo objeto de ataques que van desde recibirlas a balazos cuando llegan a los predios en cuestión, casos que han ocurrido en demarcaciones como Zacapu.

En el último año reveló han sido asesinadas tres madres buscadoras en Jalisco y Michoacán, hechos que, dijo, son atribuidos al crimen organizado.