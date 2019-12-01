Michoacán: Buscan sancionar a críticos del Gobierno de Apatzingán por difundir en redes agresión a regidora por funcionario de la alcaldesa Fanny Arreola

Apatzingán, Mich., a 17 de julio de 2026.- La difusión en redes sociales de las denuncias realizadas por la regidora Carmen Zepeda tras una presunta agresión atribuida al entonces secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento de Apatzingán derivó en un procedimiento ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), promovido por el gobierno municipal en contra de un ciudadano que compartió información sobre el caso.

De acuerdo con el expediente IEM-PESV-04/2026, el IEM certificó diversas publicaciones realizadas en Facebook por el perfil Resistencia Civil Pacífica Apatzingán, las cuales informaban que la regidora había presentado una denuncia contra el funcionario municipal tras los hechos ocurridos la víspera del 28 de enero de 2026, al término de una sesión de Cabildo.

Entre las publicaciones incorporadas al expediente se encuentran mensajes que señalaban que la regidora Carmen Zepeda había denunciado al secretario de Obras Públicas por varios hechos de violencia, además de registrar el alcance que tuvieron en redes sociales mediante reacciones, comentarios y veces compartidas. La actuación del Instituto consistió en dejar constancia de la existencia de dichas publicaciones como parte de la integración del procedimiento.

Sin embargo, los señalamientos difundidos en redes no surgieron de manera aislada. Horas después del incidente, la propia regidora publicó un mensaje en su cuenta de Facebook en el que informó haber sido víctima de violencia de género, violencia política y lesiones físicas simples, atribuyendo la agresión al secretario de Obras Públicas Rogelio Saúl Reyes Peralta y asegurando que ya había presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades.

Un mes más tarde, durante una sesión de Cabildo celebrada el 28 de febrero, Carmen Zepeda amplió públicamente su versión de los hechos. En su intervención afirmó que la Fiscalía certificó las lesiones que presentaba y que el Tribunal Electoral había emitido medidas de protección por violencia política contra las mujeres en razón de género.

La regidora describió que el funcionario presuntamente golpeó la mesa durante la discusión, le gritó, la empujó, le ocasionó una contusión en la espalda y posteriormente la sujetó del cuello fuera del recinto, asegurando además que varios servidores públicos presenciaron lo ocurrido.

Pese a ello, el procedimiento documentado en el expediente del IEM se dirigió contra quien difundió en redes sociales información relacionada con la denuncia de la regidora, situación que ha generado cuestionamientos sobre el uso de mecanismos legales para perseguir publicaciones vinculadas con un asunto de evidente interés público.

Dentro del mismo expediente también quedó incorporado un comunicado difundido en la cuenta oficial de Instagram de la Secretaría de Obras Públicas de Apatzingán, mediante el cual la dependencia rechazaba los señalamientos y fijaba su postura respecto al caso. No obstante, dicha publicación ya no se encuentra disponible en la plataforma, aunque su existencia quedó preservada mediante la certificación realizada por el Instituto Electoral.

Hasta el momento no se desprende del expediente mostrado que el IEM haya resuelto sobre la veracidad de las publicaciones, ya que la certificación únicamente acredita que el contenido existía y fue difundido en las fechas señaladas.

El caso mantiene abiertas dos vertientes distintas: por un lado, las investigaciones relacionadas con la agresión denunciada por la regidora Carmen Zepeda y, por otro, el procedimiento electoral iniciado contra un ciudadano por la difusión en redes sociales de información referente a ese mismo hecho, lo que ha reavivado el debate sobre la violencia y las violaciones a derechos humanos, el interés público y la libertad de expresión en el gobierno de Fanny Arreola.