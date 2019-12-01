Sectur fortalece la calidad turística de Pátzcuaro para este verano

Pátzcuaro, Michoacán, 17 de julio de 2026.- En el Pueblo Mágico de Pátzcuaro, la cultura, gastronomía, historia y naturaleza están al alcance de turistas y visitantes que lleguen durante este periodo vacacional; una experiencia que se enriquece gracias a que se continúa fortaleciendo la calidad en la atención a través de la profesionalización constante de quienes forman parte del sector turístico.

Como parte de estas acciones, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, realizó el curso “Atención a Comensales”, dirigido a prestadores de servicios turísticos del sector de alimentos y bebidas.

La jornada se desarrolló en el Centro de Interpretación Vasco de Quiroga (CIVAQ) en Pátzcuaro, con la participación de 82 personas, entre restauranteros, cocineras y cocineros tradicionales, meseros y personal de atención al cliente, quienes fortalecieron sus competencias para brindar un servicio eficiente, amable y profesional.

Se abordaron temas relacionados con la atención al comensal, la comunicación efectiva, los protocolos de servicio y las buenas prácticas de hospitalidad, con el propósito de que cada experiencia gastronómica sea también una oportunidad para mostrar la calidez que distingue a las y los michoacanos.

Asimismo, las y los participantes reforzaron conocimientos sobre las diferentes etapas del servicio, técnicas para anticipar las necesidades de los clientes, resolver situaciones imprevistas y atender con profesionalismo cualquier solicitud, además de destacar la importancia de proyectar la identidad gastronómica y cultural de Michoacán mediante una atención personalizada.

Con este tipo de capacitaciones, la Sectur contribuye a elevar la competitividad de los establecimientos de alimentos y bebidas. De esta manera, se promueve que las y los visitantes disfruten tanto de la cocina tradicional, reconocida a nivel nacional e internacional, como de un servicio de excelencia que haga de su estancia una experiencia memorable, motivándolos a regresar al “alma de México”.