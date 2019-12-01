En Erongarícuaro, Michoacán hallan camioneta con cuerpos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 07:31:21

Erongarícuaro, Michoacán, a 17 de julio 2026.- En las inmediaciones del municipio de Eronganrícuaro, Michoacpan, fue localizada una camioneta en cuya batea estaban los cuerpos de varias personas.

Al respecto se informó que autoridades de los tres niveles de Gobierno llevaban a cabo acciones de prevención del delito y vigilancia en esta municipalidad.

En un momento determinado fueron alertadas de la presencia de una camioneta la cual estaba abandonada a la orilla de la carretera, en donde estaban varios cuerpos humanos desmembrados.

Con base en lo anterior se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de varias personas los cuales estaban desmembrados en la batea de una camioneta, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.