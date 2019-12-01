En Erongarícuaro, Michoacán hallan camioneta con cuerpos

En Erongarícuaro, Michoacán hallan camioneta con cuerpos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 07:31:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Erongarícuaro, Michoacán, a 17 de julio 2026.- En las inmediaciones del municipio de Eronganrícuaro, Michoacpan, fue localizada una camioneta en cuya batea estaban los cuerpos de varias personas.

Al respecto se informó que autoridades de los tres niveles de Gobierno llevaban a cabo acciones de prevención del delito y vigilancia en esta municipalidad.

En un momento determinado fueron alertadas de la presencia de una camioneta la cual estaba abandonada a la orilla de la carretera, en donde estaban varios cuerpos humanos desmembrados.

Con base en lo anterior se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de varias personas los cuales estaban desmembrados en la batea de una camioneta, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Uruapan, Michoacán, vinculan a proceso a presunto responsable de extorsionar a una mujer
Ultiman a topógrafo y sus dos asistentes en Acapulco, Guerrero
En Apatzingán, Michoacán desinstalan 13 cámaras "parásitas"
Aprehenden en Jalisco a presunto responsable del homicidio de un niño de 3 años
Más información de la categoria
Sismo de magnitud 7.4 sorprende y sacude a Chiapas
Gobierno federal anuncia inversión de más de 500 mil mdp en infraestructura
Michoacán está listo para el arribo de miles de tortugas marinas
En Erongarícuaro, Michoacán hallan camioneta con cuerpos
Comentarios