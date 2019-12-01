En Apatzingán, Michoacán desinstalan 13 cámaras "parásitas"

Apatzingán, Michoacán, a 17 de julio 2026.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN) y la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Guardia Civil (GC), localizaron y desinstalaron 13 cámaras de videovigilancia instaladas de manera ilegal, conocidas como "cámaras parásitas", durante operativos efectuados en el municipio de Apatzingán.

Sobre el particular se informó que en una primera intervención realizada en distintos puntos de la cabecera municipal, fueron retiradas 11 cámaras que se encontraban colocadas sin autorización en infraestructura pública, como postes de energía eléctrica y telefonía, desde donde presuntamente eran utilizadas para el monitoreo de movimientos de las autoridades y la protección de actividades ilícitas.

Asimismo, personal de la Fiscalía Regional de Apatzingán, en coordinación con elementos de DEFENSA y de la Guardia Civil, llevó a cabo un operativo en la localidad de Acahuato, donde fueron desinstaladas dos cámaras parásitas, así como dos paneles solares que abastecían de energía a dichos dispositivos.

Los equipos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su origen, funcionamiento y posible relación con conductas constitutivas de delito.