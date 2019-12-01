Tras cateo en pleno Centro de Morelia, aseguran 16 máquinas tragamonedas, estupefacientes y detienen a una mujer

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 13:55:19

Morelia, Michoacán, a 17 de julio 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo en un inmueble ubicado en el Centro de Morelia, donde aseguró 16 máquinas tragamonedas, droga y detuvo a una mujer, como resultado de una investigación por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio y/o suministro.

Sobre el particular se informó que dicha la diligencia, realizada por el personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, a través de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, la Policía de Investigación y la Unidad Canina (K9) de la FGE, fueron aseguradas 15 bolsas con sustancia granulosa cristalina con características propias de la metanfetamina, con un peso de 12.6 gramos, equivalente a 315 dosis conforme a la Ley General de Salud.

Asimismo, en el inmueble fueron localizadas y aseguradas 16 máquinas de juego de azar, entre ellas equipos electrónicos tipo empujador de monedas, máquinas tragamonedas y dispositivos electromecánicos utilizados para juegos de salón, los cuales quedaron a disposición del agente del Ministerio Público.

En el lugar fue detenida Angélica Anaid "N", de 42 años de edad, quien fue puesta a disposición de la autoridad ministerial por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio y/o suministro, en agravio de la sociedad.

La diligencia se realizó con seguridad perimetral proporcionada por elementos de la Policía Morelia, la DEFENSA y la GN.

Las investigaciones continúan a efecto de esclarecer plenamente los hechos y determinar responsabilidades.