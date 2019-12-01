Michoacán está listo para el arribo de miles de tortugas marinas

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 17 de julio de 2026.- La Comisión de Pesca del Estado (Compesca) informa que ya se ha reportado el arribo de los primeros ejemplares de tortugas a las costas michoacanas. No obstante, se espera que el desove tome fuerza con el inicio de las lluvias, pues la humedad de la arena es clave para la anidación.

Durante un recorrido de supervisión por diversos campamentos, el titular de la Compesca, Ramón Hernández Orozco, confirmó el avance en los trabajos de acondicionamiento de corrales de incubación, instalación de malla sombra y mantenimiento de las áreas de protección para la temporada 2026-2027.

Asimismo, el funcionario reconoció el valioso esfuerzo y dedicación de las y los voluntarios, así como de los responsables de los centros que día con día se entregan a la conservación de estas especies.

Michoacán cuenta con 25 campamentos tortugueros registrados para la protección de especies como las tortugas golfina, prieta y laúd, además de los santuarios de Colola, Maruata y Mexiquillo, donde las y los visitantes pueden apreciar este fenómeno natural bajo un esquema de conservación y respeto por la vida silvestre.

Compesca invita a la población a visitar las playas de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana durante esta temporada vacacional, para que disfruten de sus atractivos naturales y se mantengan atentos al inicio del arribo de tortugas marinas.

Asimismo, se recuerda que en Playa Azul se registran corrientes atípicas, por lo que es indispensable atender las indicaciones de los salvavidas y de las autoridades de Protección Civil para garantizar una estancia segura.