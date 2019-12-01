Ultiman a topógrafo y sus dos asistentes en Acapulco, Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 11:17:33

Acapulco, Guerrero, a 17 de julio 2026.- Un topógrafo y sus dos asistentes fueron ultimados tiros en la ciudad de Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con los primeros reportes, el multihomicidio se registró en el poblado Los Órganos de Juan R. Escudero.

Las autoridades indicaron que la Policía Municipal recibió un reporte de disparos sobre la carretera federal México-Acapulco, a la altura de una taquería.

Por lo anterior, personal de seguridad se movilizó al sitio y a su llegada localizó a tres hombres sin vida y otra persona herida, la cual fue trasladada a un hospital.

Posteriormente las víctimas mortales fueron identificadas como un topógrafo y sus dos auxiliares.

Según varios testigos, un grupo armado llegó al lugar y abrió fuego contra los cuatro hombres, para después darse a la fuga.