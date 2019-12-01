Sismo de magnitud 7.4 sorprende y sacude a Chiapas

Sismo de magnitud 7.4 sorprende y sacude a Chiapas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 09:49:23
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Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 17 de julio 2026.- Un sismo de magnitud 7.4 sacudió la zona suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, en punto de las 8:48 horas del 17 de julio.

Según el Servicio Sismológico Nacional (SMN), el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros y fue perceptible en gran parte del estado, así como en entidades vecinas del sur y centro del país.

Luego del terremoto, las autoridades estatales aseguraron que se mantiene comunicación directa con las unidades estatales y municipales de Protección Civil, además de los integrantes del Comité Nacional de Emergencias (CNE).

Además, se emitieron las siguientes recomendaciones a la población:

  • Revisar instalaciones de gas y electricidad.
  • Evitar el uso de elevadores.
  • Mantenerse atenta a los reportes oficiales de Protección Civil y del SSN.
  • Preparar documentos y artículos esenciales en caso de evacuación preventiva.
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