Sismo de magnitud 7.4 sorprende y sacude a Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 09:49:23

Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 17 de julio 2026.- Un sismo de magnitud 7.4 sacudió la zona suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, en punto de las 8:48 horas del 17 de julio.

Según el Servicio Sismológico Nacional (SMN), el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros y fue perceptible en gran parte del estado, así como en entidades vecinas del sur y centro del país.

Luego del terremoto, las autoridades estatales aseguraron que se mantiene comunicación directa con las unidades estatales y municipales de Protección Civil, además de los integrantes del Comité Nacional de Emergencias (CNE).

Además, se emitieron las siguientes recomendaciones a la población:

Revisar instalaciones de gas y electricidad.

Evitar el uso de elevadores.

Mantenerse atenta a los reportes oficiales de Protección Civil y del SSN.