Gobierno federal anuncia inversión de más de 500 mil mdp en infraestructura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 09:01:01

Morelia, Michoacán, a 17 de julio 2026.- Durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se invertirán 504 mil millones de pesos en infraestructura, según informó Jesús Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Lo anterior lo dio a conocer durante la 25 Reunión Nacional de Vías Terrestres, que inició el pasado 15 de julio en Morelia, Michoacán.

En su participación el funcionario federal explicó que se construirán y modernizarán 2 mil 313 kilómetros de la red carretera federal libre de peaje con una inversión de 144 mil 384 millones de pesos

Además, detalló que se desarrollan 23 obras de puentes vehiculares con una inversión de 23 mil 578 millones de pesos.

Por otra parte, indicó que se modernizarán 18 autopistas con una inversión mixta por 100 mil 631 millones de pesos.

Mientras que, en materia de conservación de carreteras, este año se realizará una inversión histórica de 50 mil millones de pesos.

El secretario también mencionó que las obras de bacheo por 45 mil 378 km que beneficiarán a 126 millones de personas.

En tanto que, al hablar de los caminos artesanales, precisó que entre 2025 y 2026 serán construidos 522 vías con una longitud de mil 268 km y una inversión de 8 mil 563 millones de pesos.

Igualmente comentó que también se harán inversiones en los proyectos ferroviarios de las rutas AIFA-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato.

Así como Querétaro-San Luis Potosí, Irapuato-Guadalajara y San Luis Potosí-Saltillo.