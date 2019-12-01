En Uruapan, Michoacán, vinculan a proceso a presunto responsable de extorsionar a una mujer

En Uruapan, Michoacán, vinculan a proceso a presunto responsable de extorsionar a una mujer
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 11:45:55
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Uruapan, Michoacán, a 17 de junio 2026.- Un Juez de Control determinó , vinculación a proceso en contra de Rodrigo “N”, presunto responsable del delito de extorsión agravada, cometido en Uruapan.

Sobre el particular se informó que con base en la investigación y a los datos de prueba obtenidos, el pasado 17 de junio, en la colonia Ramón Farías, el investigado se reunió con la víctima para concretar un intercambio de dinero a cambio de proporcionarle información que condujera a la localización de su hijo desaparecido. Además, amenazó con privarla de la vida si no le daba el numerario.

Estando en el sitio agentes de la Policía de Investigación (PDI) se percataron del hecho, por lo que se aproximaron a ambos. En ese momento la agraviada señaló a Rodrigo “N” como la persona que la extorsionó, por lo que llevaron a cabo su detención en flagrancia.

En audiencia, el órgano jurisdiccional valoró los datos de prueba expuestos por la Fiscalía y resolvió su vinculación a proceso. Le fijó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complemenataria.

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