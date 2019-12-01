Sectur fortalece el turismo comunitario en 6 municipios de la entidad

Morelia, Michoacán, a 23 de enero de 2026.- Con el fin de robustecer el desarrollo turístico en territorio, los municipios de Cherán, Paracho, Uruapan, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro y Tingambato participaron en una jornada de actualización técnica, como parte de la integración de la Guía Nacional de Experiencias Turísticas Comunitarias, enmarcada en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Esta iniciativa, coordinada con la Secretaría de Turismo federal y la UNESCO, marca el inicio de la segunda fase para la integración de la guía. En esta etapa, se prioriza el fortalecimiento local mediante sesiones de profesionalización dirigidas a las y los representantes de experiencias turísticas comunitarias.

Este intercambio de conocimientos busca consolidar a los destinos michoacanos como escenarios donde los visitantes vivan la autenticidad de “el alma de México”. A través de su riqueza gastronómica, cultural y de naturaleza, se pretende potenciar la oferta que tiene el estado como un referente turístico único.

El proyecto para la conformación de la Guía Nacional consta de tres fases: tras concluir la etapa de profesionalización y el registro de fichas técnicas, se procederá a la validación de las experiencias, así como a su edición y difusión. El objetivo final es que la ciudadanía pueda descubrir y vivir la riqueza de estos destinos comunitarios.

