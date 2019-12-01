Uruapan inicia 2026 bajo asedio: Violencia no da tregua pese a despliegue policial

Uruapan, Michoacán, a 24 de enero 2026.- El municipio de Uruapan ha comenzado el año 2026 consolidándose como uno de los puntos más críticos del estado y del país. Entre el rastro de violencia dejado por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo —cuyo caso sigue sumando detenciones— y una serie de ejecuciones recientes, la percepción de inseguridad ha alcanzado niveles históricos: 9 de cada 10 uruapenses declaran sentirse inseguros, según los datos más recientes del INEGI.

Cronología de un enero sangriento

La violencia en la "Capital Mundial del Aguacate" no descansó ni en las primeras horas del año. Durante los festejos de Año Nuevo, se reportó el asesinato de un elemento de la policía municipal, además de personas heridas por balas perdidas en colonias como La Mora y La Michoacana.

A lo largo de las primeras tres semanas de enero, los hechos delictivos han mantenido a la población en alerta constante: Ataque a comunicadores, El domingo 4 de enero, el periodista Antonio Castro, conocido como "Balam" y administrador de la página informativa Patrullando tu Colonia, fue atacado a balazos en la colonia La Quinta. Recibió siete impactos de bala y perdió la vida el 21 de enero.

Ejecuciones en domicilios: El 11 de enero, sujetos armados irrumpieron en una vivienda de la colonia Luis Martínez Villicaña, asesinando a un joven de aproximadamente 25 años. Un día después, otro hombre fue ultimado al interior de un inmueble en el fraccionamiento Valle de San Pedro.

El día 14 Alonso E. C., de 32 años fue ultimado en su carnicería en la colonia El Jazmin; el 16 un hombre fue asesinado en la colonia Los Lagos; el 17 en la colonia el Planetario, dos personas fueron ultimadas; el 19 en dos hechos igual número de personas fueron ejecutadas en la colonia La Quinta y Casa del Niño.

Hallazgos recientes: El pasado 22 de enero, se registró un nuevo homicidio por arma de fuego en la colonia La Cedrera, y el 23 otro más fue ultimado en la colonia Benito Juárez sumándose a la lista de víctimas que ya supera la decena en lo que va del mes.

El factor Carlos Manzo y la crisis política

La sombra del asesinato del edil Carlos Manzo (ocurrido a finales de 2025) sigue marcando la agenda de seguridad. El pasado 11 de enero, el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó la captura de Samuel “N” y Josué Elogio “N”, alias “Viejito”, presuntos implicados en el magnicidio.

A pesar de estas detenciones, la actual alcaldesa, Grecia Quiroz, enfrenta un escenario de gobernabilidad complejo, marcado por paros totales y marchas por la paz convocadas por ciudadanos que exigen el cese de las extorsiones y los homicidios.

"Uruapan encabeza la percepción de inseguridad a nivel nacional con un 88.7%, superando incluso a ciudades con conflictos históricos de guerra entre cárteles", señala el último reporte de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).