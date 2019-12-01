En Uruapan, Michoacán detienen a hombre que traía una  motocicleta con reporte de robo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 12:13:30
Uruapan, Michoacán, a 24 de enero 2026.- Elementos de la Guardia Civil detuvieron a un hombre que viajaba en una motocicleta con reporte de robo, hechos ocurridos en la avenida de Las Torres.

Al respecto se informó que agentes de la Guardia Civil realizaban recorridos en la avenida de Las Torres donde localizaron a un motociclista con actitud evasiva, al que al realizarle una revisión detectaron que la motocicleta en la que viajaba contaba con reporte de robo.

El masculino, quien dijo llamarse Jesús "N" de 28 anos fue puesto a disposición junto con la motocicleta Italika DM 150 colo negro.

