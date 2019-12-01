Aprehenden en Uruapan, Michoacán a presunto responsable del homicidio de un comerciante aguacatero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 12:23:07

Uruapan, Michoacán, a 24 de enero 2026.- Mauricio “N”, quien es señalado de su posible responsabilidad en la comisión del delito de homicidio cometido amén agravio de un comerciante aguacatero, perpetrado en el municipio de Uruapan, fue aprehendido la víspera por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba recabados e integrados en la Carpeta de Investigación, el 24 de junio de 2025, Ysidro R., se encontraba en un taller mecánico localizado en la calle Veracruz, esquina con Durango, cuando el investigado ingresó al establecimiento y presuntamente le disparó con un arma de fuego, provocándole la muerte.

Durante los hechos, también resultó dañado un vehículo marca Nissan, línea NP300, color blanco, que se encontraba en el lugar.

Tras realizar las diligencias correspondientes, el personal de la Fiscalía Regional de Uruapan estableció la posible participación de Mauricio “N” en los delitos de homicidio calificado y daño en las cosas, por lo que se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada conforme a la ley.

El detenido quedó a disposición del Juez de Control que en próximas horas resolverá su situación jurídica.