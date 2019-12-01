FGE de Michoacán sostiene reunión de trabajo con el Ayuntamiento de Tarímbaro: Funcionamiento del MP y despojo, los temas

Tarímbaro, Michoacán, a 23 de enero de 2026.- Con la finalidad de fortalecer las acciones de coordinación interinstitucional para la investigación y persecución de delitos, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) sostuvo una reunión de trabajo con autoridades del Ayuntamiento de Tarímbaro.

Sobre el particular se informó que a través de la Fiscalía Regional de Morelia, encabezada por Marisol Moreno Álvarez, se refrendó el compromiso de la FGE de fortalecer la colaboración entre instancias, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y una atención oportuna y eficaz a la ciudadanía.

Durante el encuentro que contó con la presencia del Presidente Municipal, Eric Nicanor Gaona García, se abordaron temas relacionados con el funcionamiento de la agencia del Ministerio Público en Tarímbaro, así como la atención e investigación de delitos de despojo en viviendas desocupadas.

Posteriormente, la Fiscal Regional realizó una visita a la agencia del Ministerio Público de Tarímbaro, donde sostuvo un diálogo con el personal adscrito para reforzar la atención al público, dar seguimiento puntual a las carpetas de investigación iniciadas y fortalecer los procesos de judicialización.

Finalmente, se reiteró el deber institucional de recibir todas las denuncias, independientemente de su competencia, a fin de garantizar una atención integral a la ciudadanía y, en su caso, remitir las carpetas a la Fiscalía correspondiente conforme a la ley.