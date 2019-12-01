FGE de Michoacán sostiene reunión de trabajo con el Ayuntamiento de Tarímbaro: Funcionamiento del MP y despojo, los temas

FGE de Michoacán sostiene reunión de trabajo con el Ayuntamiento de Tarímbaro: Funcionamiento del MP y despojo, los temas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 19:52:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tarímbaro, Michoacán, a 23 de enero de 2026.- Con la finalidad de fortalecer las acciones de coordinación interinstitucional para la investigación y persecución de delitos, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) sostuvo una reunión de trabajo con autoridades del Ayuntamiento de Tarímbaro.

Sobre el particular se informó que a través de la Fiscalía Regional de Morelia, encabezada por Marisol Moreno Álvarez, se refrendó el compromiso de la FGE de fortalecer la colaboración entre instancias, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y una atención oportuna y eficaz a la ciudadanía.

Durante el encuentro que contó con la presencia del Presidente Municipal, Eric Nicanor Gaona García, se abordaron temas relacionados con el funcionamiento de la agencia del Ministerio Público en Tarímbaro, así como la atención e investigación de delitos de despojo en viviendas desocupadas.

Posteriormente, la Fiscal Regional realizó una visita a la agencia del Ministerio Público de Tarímbaro, donde sostuvo un diálogo con el personal adscrito para reforzar la atención al público, dar seguimiento puntual a las carpetas de investigación iniciadas y fortalecer los procesos de judicialización.

Finalmente, se reiteró el deber institucional de recibir todas las denuncias, independientemente de su competencia, a fin de garantizar una atención integral a la ciudadanía y, en su caso, remitir las carpetas a la Fiscalía correspondiente conforme a la ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dan 20 años de prisión a mujer en Celaya por el homicidio de su hijastro y violencia familiar contra 3 menores de edad
Ataque armado deja un individuo sin vida en la colonia Benito Juárez de Uruapan, Michoacán
Fiscalía del Estado de Guanajuato informa de 18 víctimas en fosas clandestinas en Juventino Rosas y Villagrán
Localizan bolsas de plástico con restos humanos en la colonia Izcalli Rinconada de Tultitlán, Estado de México
Más información de la categoria
FGE de Michoacán sostiene reunión de trabajo con el Ayuntamiento de Tarímbaro: Funcionamiento del MP y despojo, los temas
Cenobio Moreno: El bastión del Botox que el prófugo Silvano Aureoles remodeló con 11 millones; líder delictivo operaba en 19 inmuebles que ya fueron asegurados
Poder de Base descarta unidad con fracciones democráticas de la CNTE en Michoacán
De la búsqueda al funeral: Seis desaparecidos en Michoacán, hallados sin vida en un solo día: una familia y tres uruapenses, víctimas de inseguridad imparable
Comentarios