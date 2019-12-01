Cae banda ligada al robo de autos en Morelia, Michoacán: detienen a cinco con estupefaciente y vehículo clonado

Cae banda ligada al robo de autos en Morelia, Michoacán: detienen a cinco con estupefaciente y vehículo clonado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 23:15:57
Morelia, Mich., a 23 de enero de 2026.– Un golpe directo al crimen organizado se registró en la capital michoacana, luego de que fuerzas estatales y federales detuvieran a cinco personas que presuntamente operaban dentro de una red dedicada al robo de vehículos en Morelia.

La captura ocurrió durante un operativo de vigilancia instalado por la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional, donde fue interceptado un automóvil Honda con signos evidentes de alteración en sus medios de identificación, lo que levantó de inmediato las sospechas de los elementos de seguridad.

Al revisar el vehículo y a sus ocupantes, los agentes encontraron droga lista para su distribución. Posteriormente, al verificar los antecedentes, se confirmó que uno de los detenidos ya era investigado por su presunta participación en robos de vehículos con violencia, lo que reforzó la línea de investigación sobre la operación de una célula delictiva en la región.

Durante la acción fueron asegurados cerca de 750 gramos de marihuana y 19 gramos de una sustancia con características propias de la metanfetamina, además del vehículo presuntamente clonado, que quedó bajo resguardo de las autoridades.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance de esta red delictiva y su posible vinculación con otros hechos violentos registrados en Morelia.

