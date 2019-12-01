Harfuch confirma capacitación de miembros de seguridad en EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 11:48:31
Xalapa, Veracruz, a 24 de enero 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que elementos del Gabinete de Seguridad recibirán capacitación en Estados Unidos por al menos 45 días, aunque aclaró que estos cursos “no son nuevos” y ocurren con el “respeto a la soberanía”.

“No son capacitaciones nuevas, son capacitaciones de muchísimos años donde para cada capacitación hay un respaldo, como un oficio, ya sea una invitación por parte de una autoridad de Estados Unidos o una petición por parte de autoridades mexicanas”, informó el funcionario federal.

De igual forma, precisó que “en este caso fue una invitación” que viene del Comando Norte de EEUU para que los elementos asistan a cursos donde “se hacen especializaciones tácticas, ya sea de cualquier tipo de maniobra, tiro, investigación”.

Igualmente, el secretario García Harfuch destacó que al ser “personal civil” solo se requirió de la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para que los miembros de seguridad salieran del país.

“Este es el segundo escalón y fue una invitación que nos hicieron, al ser personal civil. Nosotros solo requerimos autorización de la Defensa para que puedan salir los compañeros”, argumentó.

