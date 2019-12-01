GPPRD se suma a exigencia de justicia para la familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana

GPPRD se suma a exigencia de justicia para la familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 21:30:38
Morelia, Michoacán, a 23 de enero de 2026.- El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura,  se sumó a la exigencia de justicia que hace la sociedad por el fallecimiento de la familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana. 

La Diputada local y Coordinadora del GPPRD, Brissa Arroyo Martínez, así como los diputados Octavio Ocampo Córdova y Conrado Paz Torres, condenaron los  hechos que le arrebataron la vida a Víctor Manuel Mujica Vega, de 37 años, Anayeli Hernández León, de 36 años, y  su menor hija 
Megan Eileen M.H., de 12 años.

Lo ocurrido nos lastima a todos como sociedad y nos debe convocar a trabajar para prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia. 

La Diputada Local y los diputados locales que integran el Grupo Parlamentario del GPPRD,  mostraron su solidaridad con familiares y amigos de Víctor Manuel Mujica y Anayeli Hernández, quienes como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana se habían convertido en aliados de la comunidad sorda y con su gran labor ayudaban a construirles un mundo.

El GPPRD en la 76 Legislatura, destacaron la importancia de no generar especulaciones respecto a estos hechos y esperar el desarrollo de la investigación.

