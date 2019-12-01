Accidente en la Siglo XXI, deja una mujer muerta y una herida 

Accidente en la Siglo XXI, deja una mujer muerta y una herida 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 12:18:58
Uruapan, Michoacán, a 24 de enero 2026.- Un saldo de una mujer muerta y otra herida fue el que dejó el choque entre un auto compacto u un camión de carga, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI) en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 51+000 de la referida carretera en el tramo Uruapan-Pátzcuaro, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida además de confirmar la muerte de otra más.

Con base en lo anterior persona de la FGE tomó conocimiento de los hechos, mientras que la GN se hizo cargo de lo concerniente al hecho vial.

