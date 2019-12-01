Sectur fortalece conocimientos turísticos a la comunidad de Crescencio Morales

Sectur fortalece conocimientos turísticos a la comunidad de Crescencio Morales
Fecha: 4 de Septiembre de 2025
Morelia, Michoacán, 4 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García, impulsa el desarrollo turístico de las comunidades, por lo que con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y atención turística, los habitantes de la comunidad indígena de Crescencio Morales recibieron capacitación para iniciar sus propios negocios.

El curso que reunió a más de 15 asistentes, fue el inicio del programa “Gestión de negocios para comunidades indígenas”, una colaboración entre la Sectur Michoacán y Nacional Financiera (Nafin).

Esta capacitación, explicó Luis Javier Lemus Contreras, jefe del Departamento de Capacitación y Modernización de la Sectur Michoacán, es el primero de cinco módulos que conforman el programa, “y tiene como finalidad dotar a los participantes de herramientas prácticas y conocimientos básicos para iniciar y consolidar emprendimientos turísticos en sus comunidades”.

El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Turismo, impulsa el Programa de Turismo Comunitario. Esta iniciativa busca fortalecer a las comunidades con vocación turística, promoviendo el autoempleo, el desarrollo económico y la conservación de sus valores culturales.

Cabe destacar que el curso fue impartido por un instructor hablante de la lengua mazahua, garantizando así una mejor comprensión y aprovechamiento de los contenidos por parte de los asistentes.

