Sectur federal respalda a Michoacán como el epicentro de la Noche de Muertos

Morelia, Michoacán, a31 de octubre de 2025.- “Michoacán es un destino imperdible de México”, afirmó Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo federal, quien se encuentra en el estado para vivir la Noche de Muertos que llega a su punto máximo de celebración este 1 y 2 de noviembre.

“Aquí en Michoacán la Noche de Muertos no es un espectáculo, aquí se vive desde el corazón, desde la tradición, y desde lo más sagrado. Es un honor estar en su estado, a donde podemos llegar muy fácil vía terrestre o aérea pues ahora tienen 22 por ciento más de vuelos que el año pasado. Sé que al año reciben a casi 3 millones de turista, vengan que el estado los está esperando”, compartió la funcionaria federal.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán destacó que Rodríguez Zamora recorrerá los panteones de la zona lacustre, “además conocerá un poco más del trabajo que realizamos en materia de promoción turística dentro de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla”.

Dentro de las primeras actividades de la agenda que se tiene programada, se realizó la segunda sesión ordinaria del Consejo Consultivo Turístico de Michoacán con la presencia de los actores del sector. Donde se expusieron la derrama económica, afluencia turística y los proyectos que se desarrollan en el estado como los manantiales de Urandén, el uso de la inteligencia artificial para promocionar el estado, y la presencia del estado en ferias internacionales, donde se promociona la riqueza que existe en “el alma de México”.



Rodríguez Zamora reconoció el trabajo en promoción de destinos que ha impulsado la administración estatal. La participación de Michoacán en Xcaret es un ejemplo de ello, al ser un impresionante foro internacional que asegura una gran afluencia de visitantes.