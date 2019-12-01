Marchan miles de queretanos; exigen al Gobierno seguridad

Querétaro.- Niñas, niños, jóvenes, adolescente, adultos, personas de la tercera edad y con discapacidad decidieron dejar a un lado la apatía y se sumaron a la manifestación por la paz que se convocó, a través de las redes sociales, en diversos estados del país, incluyendo Querétaro.

Más de 4 mil 600 personas distribuidas en las tres marchas las que se realizaron este día en la capital queretana la cual sólo tuvo un objetivo: continuar con el legado de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán: regresarle la paz no sólo a los uruapenses, no sólo a los michoacanos y no sólo a los queretanos, sino a todos.

Estas marchas la integraron madres buscadoras cansadas de vivir sin saber el paradero de su hijo, se sumaron los productores, hartos de mendigar al Gobierno de México un aumento de 2 pesos por kilo de grano, los limoneres y aguacateros que están fastidiados del cobro de piso, se sumaron los comerciantes y empresarios hartos del terrorismo fiscal, ambientalistas, pescadores abandonados, ciudadanos engañados con que, la gasolina costaría 10 peso, transportistas cansados de ser víctimas de asaltos, mujeres violentadas sin refugios, niños sin tratamiento de cáncer, enfermos sin medicamentos y jóvenes de la generación Z que no quieren vivir en un México abandonado por sus gobernantes.

Los asistentes a las marchas usaban pantalón de mezclilla azul y playera blanca y la mayoría portaba pancartas que hacían alusión al hartazgo generalizado que tiene la sociedad de la inseguridad que ha recrudecido en los últimos años y del que consideran el Gobierno de México tiene una tarea pendiente.

“Carlos Manzo no murió el Gobierno lo mató”, “Revocación”, “El pueblo unido, jamás será vencido”, “Fuera el Narco Gobierno de Morena”, “La seguridad no debería ser un privilegio”, “Movimiento del sombrero”, “De nada sirven número perfectos cuando el país sangra”, “Fuera Morena”, “México aún no es un estado fallido” y “México me duele, pero también me mueve” fueron algunas de las frades que no sólo se podrían leer, sino también escuchar al unísono de una sola voz.

En diferentes momentos, las tres marchas se concentraron en Plaza de Armas en donde finalmente se concentraron para escuchar un posicionamiento donde el mensaje fue claro: pedir a las autoridades que los doten de la seguridad a la que tiene derecho como mexicanos.