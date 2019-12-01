Detiene FGE a Antonio “N” por presunta agresión íntima compañero con discapacidad en Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2025 a las 20:38:04
Uruapan, Michoacán, 15 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) detuvo a Antonio “N” tras cumplimentar una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de violación equiparada agravada, en perjuicio de un joven de 29 años con discapacidad mental en Uruapan.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 9 de enero y el 5 de noviembre, cuando el detenido, aprovechando que estaba a solas con la víctima, la atacó sexualmente. El caso fue denunciado ante la Fiscalía Regional de Uruapan, cuyo agente del Ministerio Público inició las diligencias correspondientes para identificar al presunto responsable y recabar evidencia que fundamentara la orden de aprehensión otorgada por un Juez de Control.

Tras la detención, Antonio “N” quedó a disposición del Juzgado competente para determinar su situación jurídica. La FGE reiteró su compromiso de actuar de manera firme ante delitos que vulneren la integridad y dignidad de los ciudadanos, asegurando que ningún caso de agresión sexual quedará impune.

