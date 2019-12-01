Localizan sin vida a adolescente dentro de una vivienda en Acalpican de Morelos, en Lázaro Cárdenas, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2025 a las 21:00:20
Lázaro Cárdenas, Mich., a 15 de noviembre de 2025.— La mañana de este sábado, autoridades municipales y cuerpos de emergencias atendieron un reporte ciudadano relacionado con el fallecimiento de un adolescente dentro de un domicilio ubicado en la tenencia de Acalpican de Morelos.

De acuerdo con la información inicial, el joven de 15 años fue hallado por familiares, quienes de inmediato solicitaron apoyo a través de los servicios de emergencia tras percatarse de que no respondía.

Elementos de la Cruz Roja se trasladaron al lugar para brindar atención médica; sin embargo, tras la valoración confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada mientras personal pericial de la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizaba las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense para la práctica de estudios que permitan esclarecer la causa del fallecimiento. Hasta el momento, no se ha emitido información oficial adicional y las autoridades continúan con las investigaciones.

