Granaderos de la CDMX agreden a periodistas y dejan heridos en marcha de la Generación Z en el Zócalo

Ciudad de México, Ciudad de México, 15 de noviembre de 2025.-

Durante la marcha convocada por la Generación Z este sábado en el Zócalo capitalino, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México agredieron a varios reporteros que cubrían la movilización, según reportes de medios locales. El equipo de prensa de Azteca Noticias fue víctima de estas acciones mientras documentaba la jornada, que estuvo marcada por enfrentamientos y el uso de gases lacrimógenos y extintores.

Testimonios de los afectados indican que los incidentes se desataron tras la intervención de grupos de choque en la marcha, cuando los uniformados comenzaron a dispersar a los participantes. Además de los trabajadores de medios, decenas de personas presentes resultaron lesionadas, algunas con heridas en la cabeza provocadas por objetos lanzados en la plancha del Zócalo, por lo que tuvieron que recibir atención médica de emergencia.

Las agresiones ocurrieron mientras los manifestantes expresaban consignas en demanda de justicia y seguridad, en un recorrido que se desarrolló sobre la plaza principal de la capital. Tras varios minutos de tensión, los enfrentamientos se redujeron y alrededor de las 14:40 horas ya no se reportaban conatos de violencia en la zona.

El episodio refleja la complejidad de cubrir movilizaciones masivas, en las que la interacción entre cuerpos de seguridad y ciudadanos puede derivar en incidentes que afectan tanto a asistentes como a medios de comunicación presentes en el lugar.