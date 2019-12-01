Consigue FGR formal prisión contra presunto implicado en secuestro y homicidio de periodista en Veracruz

Consigue FGR formal prisión contra presunto implicado en secuestro y homicidio de periodista en Veracruz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2025 a las 20:51:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2025.– La Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), obtuvo auto de formal prisión en contra de Santos “V”, por su presunta participación en el delito de secuestro agravado, derivado del homicidio de un periodista ocurrido en el estado de Veracruz.

De acuerdo con información ministerial, personal del Ministerio Público Federal, adscrito a la FEADLE, presentó ante la autoridad judicial los elementos de prueba suficientes para solicitar la medida, la cual fue concedida tras valorar la probable intervención del imputado en hechos registrados en febrero de 2014, cuando la víctima fue privada de la libertad y posteriormente asesinada.

La investigación señala que el ataque habría sido motivado por una publicación periodística en la que se mencionaba a Santos “V” y otras personas, presuntamente relacionados con una agresión en una cantina ubicada en el municipio de Las Choapas, Veracruz.

Tras integrar la averiguación previa correspondiente, la FEADLE, dependiente de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), procedió a presentar el caso ante el juez competente, quien determinó dictar auto de formal prisión por el delito de secuestro agravado.

La autoridad federal reiteró su compromiso con la protección de periodistas y la defensa de la libertad de expresión, así como la continuación de acciones para esclarecer agresiones vinculadas con el ejercicio periodístico en el país.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan sin vida a adolescente dentro de una vivienda en Acalpican de Morelos, en Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Consigue FGR formal prisión contra presunto implicado en secuestro y homicidio de periodista en Veracruz
Detiene FGE a Antonio “N” por presunta agresión íntima compañero con discapacidad en Uruapan
Marchan miles de queretanos; exigen al Gobierno seguridad
Más información de la categoria
SSP separa a policía tras agredir a la periodista Liliana Jiménez en Morelia y abre investigación
Represión marca la histórica movilización del 15 de noviembre: México exige cambio y el Gobierno paga con violencia
Granaderos de la CDMX agreden a periodistas y dejan heridos en marcha de la Generación Z en el Zócalo
Policías Estatales se Burlan de Jóvenes Detenidos en Morelia Gritando
Comentarios