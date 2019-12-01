Consigue FGR formal prisión contra presunto implicado en secuestro y homicidio de periodista en Veracruz

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2025.– La Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), obtuvo auto de formal prisión en contra de Santos “V”, por su presunta participación en el delito de secuestro agravado, derivado del homicidio de un periodista ocurrido en el estado de Veracruz.

De acuerdo con información ministerial, personal del Ministerio Público Federal, adscrito a la FEADLE, presentó ante la autoridad judicial los elementos de prueba suficientes para solicitar la medida, la cual fue concedida tras valorar la probable intervención del imputado en hechos registrados en febrero de 2014, cuando la víctima fue privada de la libertad y posteriormente asesinada.

La investigación señala que el ataque habría sido motivado por una publicación periodística en la que se mencionaba a Santos “V” y otras personas, presuntamente relacionados con una agresión en una cantina ubicada en el municipio de Las Choapas, Veracruz.

Tras integrar la averiguación previa correspondiente, la FEADLE, dependiente de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), procedió a presentar el caso ante el juez competente, quien determinó dictar auto de formal prisión por el delito de secuestro agravado.

La autoridad federal reiteró su compromiso con la protección de periodistas y la defensa de la libertad de expresión, así como la continuación de acciones para esclarecer agresiones vinculadas con el ejercicio periodístico en el país.