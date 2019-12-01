Policías Estatales se Burlan de Jóvenes Detenidos en Morelia Gritando

Autor: Redacción / Amanda Bautista Rodríguez | Fecha: 15 de Noviembre de 2025 a las 18:19:02

Morelia, Michoacán, 15 de noviembre de 2025.– Mientras realizaban la detención de varios jóvenes al concluir la "Marcha Nacional, México se Levanta", en Morelia elementos de la Guardia Estatal se mofaron de los manifestantes, gritándoles: "¡Quieren llorar!".

Un grupo de poco más de 40 jóvenes permaneció gritando consignas de justicia y paz afuera de Palacio de Gobierno, cuyo recinto tenía su fachada cubierta con láminas y vallas, y estaba custodiado en la calle lateral por elementos de seguridad pública.

Los manifestantes lanzaron dos piedras contra las láminas, a lo que los elementos de seguridad reaccionaron y dieron alcance a tres jóvenes. Al ingresarlos por la calle Benito Juárez, los agentes comenzaron con el grito de "¡Quieren llorar!", reacción que estaba siendo captada por los medios de comunicación.

Algunos ciudadanos que se ubicaban en el centro reclamaron la reacción de los policías, a quienes acusaron de no actuar como agentes acreditados para efectuar su labor de seguridad.

Hasta las 17:30 horas, dos jóvenes requeridos ya habían sido liberados, entre ellos un fotógrafo independiente.