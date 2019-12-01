SSP separa a policía tras agredir a la periodista Liliana Jiménez en Morelia y abre investigación

Morelia, Michoacán, 15 de noviembre de 2025.-La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que separará de manera inmediata a un elemento de la Guardia Civil identificado como responsable de agredir a la periodista Liliana Jiménez tras la marcha del pasado sábado 15 de noviembre. La acción fue determinada luego de que la Unidad de Asuntos Internos revisara las cámaras de videovigilancia y confirmara la participación del agente, equipado con vestimenta antimotines.

Se solicitó la información del oficial para iniciar el proceso administrativo correspondiente y proceder a su baja de la institución. Además, la SSP abrió una carpeta de investigación conforme a la normativa vigente para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Paralelamente, continúan las revisiones sobre la actuación del resto del personal que estuvo presente durante la movilización; en caso de que se confirme la implicación de otros agentes, se aplicarán sanciones de acuerdo con el reglamento interno.

La Secretaría de Seguridad Pública reiteró su compromiso de garantizar el respeto a los derechos humanos en el desempeño de sus funciones y aseguró que se adoptarán todas las medidas necesarias para que este tipo de incidentes no se repitan.