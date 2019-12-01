Sectur federal reconoce a Pátzcuaro como el mejor Pueblo Mágico de México

Sectur federal reconoce a Pátzcuaro como el mejor Pueblo Mágico de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 14:48:03
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Pátzcuaro, Michoacán, 15 de diciembre de 2025.- Michoacán cuenta con el mejor Pueblo Mágico que existe en México, y es Pátzcuaro, declaró Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo federal, quien visitó este fin de semana el estado.

En compañía del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y del secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, la funcionaria federal destacó la belleza y riqueza que existe en “el alma de México”, así como las experiencias que tiene para ofrecer al turista nacional e internacional.

“Este Pueblo Mágico, que tiene esta distinción desde hace más de dos décadas, cuenta cada vez más con joyas turísticas, como el nuevo mercado que es un corredor gastronómico que encanta a los que venimos de fuera. Por ello felicito a la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla”, destacó la funcionaria federal.

De igual forma, Roberto Monroy García adelantó que en coordinación con la Sectur federal se está trabajando para adecuar el cableado de manera subterránea en el primer polígono del Centro Histórico de Pátzcuaro, además de la remodelación del Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita, sin olvidar el mejoramiento urbano.

“Estaremos ambas dependencias trabajando de manera permanente en 2026. También en Janitzio habrá grandes obras y remodelaciones”, apuntó.

Estas acciones son parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual beneficia al estado en distintos rubros. “Su estado es un ejemplo, es un referente nacional de cómo han mejorado para atraer turismo, como el asiático, por lo que fortaleceremos la presencia del estado en el extranjero para que siga llegando más gente”, agregó Rodríguez Zamora.

Finalmente, invitó a todas y todos los michoacanos a ser embajadores de su propio estado: “es su casa, inviten a la gente, ustedes son los mejores para hablar de lo bueno que tienen aquí, y eso será en beneficio de ustedes”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Michoacán bajo fuego: Caen 28 personas con bombas caseras, armas y vehículos en mega operativo federal
Localizan camioneta abandonada con tres cadáveres adentro en las inmediaciones del fraccionamiento Arco San Pedro de Morelia, Michoacán 
Accidente aéreo en el Valle de Toluca: Jet privado se desploma tras salir de Acapulco; al menos 10 muertos 
Aprehenden en Morelia, Michoacán a un docente de primaria, presunto responsable de acoso sexual
Más información de la categoria
Accidente aéreo en el Valle de Toluca: Jet privado se desploma tras salir de Acapulco; al menos 10 muertos 
Aplazan audiencia intermedia del caso Vero Huante por inasistencia del abogado de la contraparte por gripe
Bloqueo en Zacapu: Regidores de diversas fracciones denuncian ante el TEEMICH al secretario del Ayuntamiento por negar sesión para revisar el Presupuesto de Egresos
Fueron 25 reos de alto nivel en Uruapan los reubicados a penales federales, confirma Bedolla
Comentarios