Sectur federal reconoce a Pátzcuaro como el mejor Pueblo Mágico de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 14:48:03

Pátzcuaro, Michoacán, 15 de diciembre de 2025.- Michoacán cuenta con el mejor Pueblo Mágico que existe en México, y es Pátzcuaro, declaró Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo federal, quien visitó este fin de semana el estado.

En compañía del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y del secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, la funcionaria federal destacó la belleza y riqueza que existe en “el alma de México”, así como las experiencias que tiene para ofrecer al turista nacional e internacional.

“Este Pueblo Mágico, que tiene esta distinción desde hace más de dos décadas, cuenta cada vez más con joyas turísticas, como el nuevo mercado que es un corredor gastronómico que encanta a los que venimos de fuera. Por ello felicito a la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla”, destacó la funcionaria federal.

De igual forma, Roberto Monroy García adelantó que en coordinación con la Sectur federal se está trabajando para adecuar el cableado de manera subterránea en el primer polígono del Centro Histórico de Pátzcuaro, además de la remodelación del Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita, sin olvidar el mejoramiento urbano.

“Estaremos ambas dependencias trabajando de manera permanente en 2026. También en Janitzio habrá grandes obras y remodelaciones”, apuntó.

Estas acciones son parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual beneficia al estado en distintos rubros. “Su estado es un ejemplo, es un referente nacional de cómo han mejorado para atraer turismo, como el asiático, por lo que fortaleceremos la presencia del estado en el extranjero para que siga llegando más gente”, agregó Rodríguez Zamora.

Finalmente, invitó a todas y todos los michoacanos a ser embajadores de su propio estado: “es su casa, inviten a la gente, ustedes son los mejores para hablar de lo bueno que tienen aquí, y eso será en beneficio de ustedes”.