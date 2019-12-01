Sectur convoca a postularse al reconocimiento a la Innovación del Producto Turístico 

Sectur convoca a postularse al reconocimiento a la Innovación del Producto Turístico 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 17:27:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García, convoca al sector turístico del estado para que se postule al Reconocimiento a la Innovación del Producto Turístico Mexicano 2026.
 
Este reconocimiento, otorgado por la Secretaría de Turismo de México (Sectur Federal), está dirigido a prestadores de servicios turísticos, personas físicas y morales que, a través de sus iniciativas, hayan contribuido al desarrollo e innovación del sector en los destinos del país.
 
El titular de Sectur informó que los lineamientos nacionales señalan que los prestadores de servicios turísticos participantes deberán contar con su Registro Nacional de Turismo (RNT) vigente.  “Se tiene como fecha límite de registro antes del 15 de enero, y las categorías turísticas son: cultural, gastronómico, bienestar, aventura, ecoturismo, comunitario, romance, e inclusivo, por mencionar algunos”, señaló. 
 
Además, el producto turístico postulado deberá haber sido comercializado mínimo dos años antes de esta convocatoria, es decir, desde el año 2023. Los lineamientos de la convocatoria de la Sectur federal también señalan que los prestadores de servicios turísticos participantes deberán contar con un sitio web propio de consulta y promoción, el cual tiene que estar relacionado directamente con el producto postulado en español. 
 
Para mayores detalles se puede consultar el siguiente enlace: https://www.gob.mx/sectur/documentos/convocatoria-del-reconocimiento-a-la-innovacion-del-producto-turistico-mexicano-2026 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan camioneta calcinada en la colonia Jeroche de Puruándiro, Michoacán 
Un razer mal estacionado desató fatal balacera en pleno centro de Cotija, Michoacán: Un policía y dos civiles muertos en lluvia de 250 balas y granadas; comando abandonó cuatro camionetas 
Refuerzan a la GC con más de mil armas, cartuchos y cargadores; Plan Michoacán reforzará la SSP
Hallan sin vida a delegado del PT en Apatzingán; estaba reportado como desaparecido
Más información de la categoria
Un razer mal estacionado desató fatal balacera en pleno centro de Cotija, Michoacán: Un policía y dos civiles muertos en lluvia de 250 balas y granadas; comando abandonó cuatro camionetas 
PT exige investigación inmediata por hallazgo sin vida de Agustín Solorio; Sandoval critica "Lentitud" en protocolos de búsqueda
Fanki cancela preventa de boletos para México vs Portugal tras fallas y exhorto de Profeco
Sheinbaum entra de nueva cuenta en el TOP 10 de mujeres más poderosas del mundo
Comentarios