Sectur convoca a postularse al reconocimiento a la Innovación del Producto Turístico 

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García, convoca al sector turístico del estado para que se postule al Reconocimiento a la Innovación del Producto Turístico Mexicano 2026.



Este reconocimiento, otorgado por la Secretaría de Turismo de México (Sectur Federal), está dirigido a prestadores de servicios turísticos, personas físicas y morales que, a través de sus iniciativas, hayan contribuido al desarrollo e innovación del sector en los destinos del país.



El titular de Sectur informó que los lineamientos nacionales señalan que los prestadores de servicios turísticos participantes deberán contar con su Registro Nacional de Turismo (RNT) vigente. “Se tiene como fecha límite de registro antes del 15 de enero, y las categorías turísticas son: cultural, gastronómico, bienestar, aventura, ecoturismo, comunitario, romance, e inclusivo, por mencionar algunos”, señaló.



Además, el producto turístico postulado deberá haber sido comercializado mínimo dos años antes de esta convocatoria, es decir, desde el año 2023. Los lineamientos de la convocatoria de la Sectur federal también señalan que los prestadores de servicios turísticos participantes deberán contar con un sitio web propio de consulta y promoción, el cual tiene que estar relacionado directamente con el producto postulado en español.



Para mayores detalles se puede consultar el siguiente enlace: https://www.gob.mx/sectur/documentos/convocatoria-del-reconocimiento-a-la-innovacion-del-producto-turistico-mexicano-2026