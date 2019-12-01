Sectur convoca a jornada estatal del Registro Nacional de Turismo en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 16:55:21

Morelia, Michoacán, 10 de abril de 2026.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) anunció la primera jornada de 2026 para el Registro Nacional de Turismo (RNT), plataforma que permite registrar a prestadores de servicios turísticos y brinda a las y los turistas certeza sobre la autenticidad de los servicios.

El titular de la política turística estatal, Roberto Monroy García, señaló que la jornada comenzará el lunes 20 de abril en Pátzcuaro, el martes 21, en Uruapan; el miércoles 22, en Apatzingán; el jueves 23, en Lázaro Cárdenas; el martes 28, en Zitácuaro; el miércoles 29, en Zamora; y el martes 5 de mayo, en Morelia.

En 2025, Michoacán se colocó como uno de los cinco estados a nivel nacional con mayor respuesta por parte de las y los prestadores de servicios turísticos que adquirieron o renovaron esta constancia que la Sectur federal otorga a quienes cumplen con lo dispuesto en la Ley General de Turismo y su Reglamento, el cual es un trámite gratuito, destacó el funcionario estatal.

“Esto demostró el compromiso del sector en Michoacán, para brindar calidad y fortalecer la confianza de quienes nos visitan”, comentó el titular de Sectur.

Para mayores informes las y los prestadores de servicios turísticos de Michoacán pueden comunicarse al correo electrónico [email protected] o bien al número telefónico 443 310 8800 extensión 1172.