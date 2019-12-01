Sectur consolida alianza estratégica con la agencia de viajes El Corte Inglés

Morelia, Michoacán, a 27 de enero de 2026.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) consolidó una alianza estratégica con la agencia de viajes El Corte Inglés, líder en España con más de 700 oficinas. Este acuerdo, encabezado por el titular de la dependencia, Roberto Monroy García, posiciona a Michoacán en el escaparate de ventas más importante del mercado español.

Esta acción se concretó tras la participación histórica en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2026, donde la delegación estatal concretó más de 100 citas de negocios. El objetivo central estaba dirigido a conectar a los principales expertos del sector con las experiencias culturales y naturales que definen a Michoacán como "el alma de México".

Esta alianza garantiza una promoción permanente del estado mediante campañas que invitarán al viajero para que conozca todas las experiencias, migraciones, gastronomía, cultura, historia, naturaleza, playas y los diferentes tipos de turismo que se pueden descubrir en la entidad.

Asimismo, destaca el proceso de evaluación iniciado por la Asociación Internacional para la Cooperación y el Desarrollo Turísticos (Asicotur). El objetivo es integrar a Michoacán en los Caminos Iniciáticos a Santiago.

A través de la estrategia “Ventana México”, el estado logró un impacto positivo en el “Atelier de Viajes” de El Corte Inglés en Madrid. En este sitio enfocado al turismo de lujo, se exhibieron piezas únicas, destacando la adquisición de una obra del artesano Abdón Punzo. La pieza permanecerá en el lugar como testimonio de la herencia y el amor por el oficio que los artesanos michoacanos plasman en cada creación.