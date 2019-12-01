FGR procesa a cinco elementos de la Guardia Civil Michoacán por presunta falsedad en detención en Huiramba

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 19:46:14

Huiramba, Mich., a 13 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez federal vinculara a proceso a cinco elementos de la Guardia Civil por su probable responsabilidad en el delito de falsedad de declaraciones, tras detectarse contradicciones en la versión oficial de una detención por robo.

El caso estalló luego de que un juez de Distrito ordenara investigar a los propios agentes, al advertir inconsistencias entre lo asentado en el Informe Policial Homologado (IPH) y lo declarado posteriormente ante el Ministerio Público.

La detención que encendió las alarmas

Todo comenzó el 19 de enero de 2025, cuando policías estatales acudieron a una gasolinera en la localidad de El Carmen, en el municipio de Huiramba, tras el reporte de un robo en proceso de una nodriza —vehículo de transporte federal de carga—.

En el lugar fueron detenidos dos hombres, presuntamente implicados en el atraco. Pero lo que parecía una intervención exitosa pronto se convirtió en un foco rojo judicial.

Durante las entrevistas ministeriales, los cinco elementos comenzaron a caer en contradicciones. Sus declaraciones no coincidían entre sí ni con el IPH, el documento clave que respalda la legalidad de cualquier detención.

Para el juez, las inconsistencias no fueron menores.

De policías a imputados

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) reunió pruebas periciales y documentales que llevaron al juez a vincular a proceso a Gustavo “H”, Eduardo “R”, Juan “M”, Edgar “A” y Viridiana “M”.

El delito: falsedad de declaraciones.

Una acusación que no solo pone en riesgo su carrera, sino que abre la puerta a penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El juez fijó un plazo de 45 días para la investigación complementaria, periodo en el que la FGR deberá robustecer el caso si pretende llevarlo a juicio.