Extorsión, posible causa del asesinato de mineros en Concordia, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 11:18:22

Ciudad de México, 13 de febrero del 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo una investigación a fondo sobre el asesinato de cinco trabajadores mineros vinculados con la empresa canadiense Vizsla Silver, en hechos ocurridos en Sinaloa.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que una de las líneas de investigación contempla la posible extorsión o amenazas como móvil del crimen, aunque subrayó que aún no hay conclusiones definitivas.

“El caso está siendo revisado a profundidad para determinar si se trató de un intento de extorsión u otra causa, y así poder tomar las medidas necesarias”, expresó.

Días antes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que, de acuerdo con declaraciones iniciales de personas detenidas, los diez mineros secuestrados habrían sido confundidos con integrantes de un grupo delictivo.

Sobre ese punto, Sheinbaum explicó que dicha versión proviene únicamente del testimonio de los implicados y que no constituye una conclusión oficial. Recordó que el titular de Seguridad, Omar García Harfuch, compartió esa información como parte de los primeros avances del caso.

Sin embargo, enfatizó que la Fiscalía no basará sus determinaciones únicamente en lo declarado por los detenidos. “No se le va a creer solo al detenido; la investigación es mucho más amplia”, sostuvo.

La indagatoria continúa en curso para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar responsabilidades.