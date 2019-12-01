Fiscalía de Guanajuato desarticula centro de distribución de estupefacientes en León

Guanajuato, Guanajuato, a 13 de febrero de 2026.- En un operativo estratégico contra el narcotráfico, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró el desmantelamiento de un centro logístico dedicado al procesamiento y distribución de drogas, tras ejecutar una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia San Juan de Dios, en la ciudad de León.

La intervención permitió asegurar un espacio que operaba como punto clave para la elaboración, almacenamiento y comercialización de derivados de cannabis y metanfetaminas. En el lugar, agentes de Investigación Criminal, en coordinación con peritos criminalistas, realizaron una exhaustiva inspección y recolección de indicios que confirmaron la actividad ilícita.

Entre los aseguramientos destacan 172 bolsas plateadas con sustancias ilícitas, 15 empaques adicionales con marihuana, 89 tubos con cigarrillos de la misma hierba, 29 frascos con líquido THC y 150 contenedores con sustancia granulada similar al hachís. También fueron localizados productos ya elaborados para su consumo y comercialización, como 254 piezas de chocolate con extractos de cannabis, semillas de marihuana y diversos vapeadores listos para su distribución.

Además de la droga, se aseguró equipo industrial especializado para el procesamiento de narcóticos, entre ellos una máquina extractora de polen, selladoras de banda continua, selladoras al vacío, básculas de precisión y moldes de silicona. Asimismo, se encontraron libros técnicos sobre el cultivo de marihuana, lo que refuerza la hipótesis de que el domicilio funcionaba como un centro integral de operación logística.

Tras el operativo, el inmueble quedó formalmente asegurado y bajo resguardo ministerial, mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades y ubicar a los posibles responsables.

La Fiscalía de Guanajuato reiteró su compromiso de actuar con firmeza y estricto apego a la legalidad, fortaleciendo las acciones institucionales para combatir el narcotráfico y proteger la salud, seguridad y bienestar de la sociedad guanajuatense.